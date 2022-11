Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch ist nach 1:1 beim TuS Xanten Herbstmeister

Die Viktoria hatte sich selbst zuzuschreiben, dass sie mit einem Rückstand in die Pause gehen musste. Sie hätte in der 24. Minute in Führung gehen müssen, als der frei stehende Levon Kürkciyan selbst den Abschluss suchte, statt zum besser postierten Ames Tiganj zu passen. „Das war eine tausendprozentige Chance“, so Beine. Direkt im Gegenzug brachte ausgerechnet der ehemalige Viktoria-Akteur Velibor Geroschus (25.) den TuS Xanten in Führung.