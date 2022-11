Fußball SGE Bedburg-Hau möchte den Schalter umlegen

Nach zuletzt zwei Niederlagen und nur fünf Zählern aus den vergangenen sieben Partien will sich der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau am Sonntag wieder von seiner besseren Seite präsentieren. Das Team von Trainer Sebastian Kaul ist ab 15.30 Uhr bei Fichte Lintfort zu Gast und will die Hinrunde möglichst mit einem Erfolgserlebnis abschließen. „Wir haben in den vergangenen zwei Wochen unsere Fehler aufgearbeitet, gut trainiert und gehen jetzt voll motiviert in das kommende Spiel“, sagt Kaul.