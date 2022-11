Das Top-Spiel in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Uedemer SV büßt Tabellenspitze ein

Unter dem Strich ging die Punkteteilung vollkommen in Ordnung. Der Uedemer SV und der TSV Nieukerk begannen die Partie unter Flutlicht zurückhaltend. Sicherheit war auf beiden Seiten Trumpf. So spielte sich das Geschehen zunächst in erster Linie zwischen den Strafräumen ab. Doch dann legte zuerst der Gast seine Zurückhaltung ab und gestaltete die Partie offensiver. Erdi Ezer versuchte es gleich zweimal aus der zweiten Reihe. Der TSV gab in dieser Phase den Ton an, war spielerisch das bessere Team.