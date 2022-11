Die Höhepunkte am Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

VfB Rheingold Emmerich – Eintracht Emmerich (Sonntag, 14.30 Uhr) Einen knappen Kilometer liegen die Platzanlagen der beiden Kontrahenten voneinander entfernt. Auch in sportlicher Hinsicht sind die Clubs näher zusammengerückt, wobei die großen Fußball-Zeiten in Emmerich nur noch ein Fall für Nostalgiker sind, die gerne in Chroniken stöbern. Beide Teams spielen in der Gruppe eins der Kreisliga B Rees-Bocholt um Punkte. Und die Eintracht sowie der VfB, der in besten Zeiten in der Landesliga kickte, kämpfen in der zweitniedrigsten Klasse um den Verbleib. Ein fußballerischer Leckerbissen ist in dem innerstädtischen Vergleich sicher nicht zu erwarten. Aber spannend wird es zugehen, denn beide Teams benötigen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Die Gäste nehmen einen Abstiegsplatz ein, können aber mit einem Sieg in diesem Kellerduell mit dem VfB gleich ziehen.