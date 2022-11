Frauenfußball VfR Warbeyen steht vor einer Bewährungsprobe

Der VfR (18 Punkte) ist unterdessen auf Rang acht abgerutscht und möchte sich mit einem Sieg in Essen wieder an die Spitzengruppe heranarbeiten. „Wir haben bisher gegen die Teams von oben immer gut ausgesehen. Daran wollen wir anknüpfen. Wir fahren nach Essen, um das letzte Spiel der Hinrunde für uns zu entscheiden“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi. Sein Team reist mit einem 10:0-Pokalsieg gegen Niederrheinligist SV Budberg in die Ruhrmetropole. Spielerisch müsse man sich gegenüber der Pokalpartie ein wenig umorientieren, so Scuderi. „Das Umschaltspiel wird jetzt anders beansprucht. Zuletzt mussten wir immer wieder von der Offensive in die Defensive umschalten. Jetzt wird es andersherum sein.“