Gelungene Premiere im neuen Wohnzimmer WRW Kleve schafft den Sprung an die Spitze

Info

Programm WRW Kleve I hat in der Damen-Regionalliga nach den Ende der Hinrunde jetzt erst einmal eine längere Pause. Das Team startet erst am Sonntag, 15. Januar, 12 Uhr, mit der Partie beim TTC GW Staffel in die Rückrunde. WRW Kleve II beendet die Hinserie in der Oberliga am kommenden Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, mit der Begegnung beim TTC Bärbroich.