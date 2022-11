Trainerwechsel in der Fußball-Kreisliga A Stefan Stang ist neuer Coach des BV Sturm Wissel

Der BV Sturm Wissel geht mit einem neuen Trainer die restlichen Aufgaben in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern an, in denen es sportlich allenfalls noch darum geht, sich so gut wie möglich aus der Klasse zu verabschieden. Stefan Stang ist nun Coach des Teams, das vor dem letzten Hinrunden-Spieltag mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz steht und bereits 15 Zähler Rückstand auf den rettenden 13. Rang aufweist. Die Zusammenarbeit mit Tobias Engelken, der die Mannschaft erst im Sommer übernommen hatte, wurde beendet.