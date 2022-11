Schon wieder ein Glückspilz Der nächste Lotto-Millionär im Raum Leverkusen

Wer bisher noch nicht so viel Dusel hatte wie der Spielgenosse und sein glücklicher Vorgänger Anfang November darf sich mit der Erkenntnis trösten: Alles ist relativ. Hätte der Zocker den ersten Rang beim Eurojackpot geknackt, könnte er jetzt in rund 26 Millionen Euro baden. Andererseits: Gewinnt er am heutigen Dienstag noch einmal – und diesmal den ganzen Jackpot –, dann schnappt er sich gleich 32 Millionen. So viel ist laut Westlotto inzwischen in dem Töpfchen drin.