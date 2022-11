Fußball SV Hönnepel-Niedermörmter steht im Kellerduell unter großem Erfolgsdruck

Dies wird gegen den VfB Bottrop aber auch nötig sein. Denn die Mannschaft scheint so langsam in Tritt zu kommen. Seit drei Spieltagen ist die Elf ungeschlagen. So gab es ein 2:2 gegen Oberliga-Absteiger Sterkrade-Nord sowie ein weiteres Remis beim 0:0 gegen Arminia Klosterhardt. Und gegen den SV Genc Osman Duisburg gab es sogar einen 5:2-Sieg. Acht geben muss die Defensive der SV Hö.-Nie. auf die Angreifer des VfB Bottrop. René Biskup hat schon sechs Treffer erzielt. Unterstützt wird er von Ex-Profi Candan Fatih, der in seinen besten Zeiten in der türkischen Süper Lig für Kardemir Karabükspor auf Torejagd ging.