Tischtennis-Regionalliga TG Neuss will einen Sieg zum Abschluss

Am Samstag (Beginn 18.30 Uhr) haben die Neusser jetzt zum letzten Mal vor der Winterpause die Möglichkeit, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren. Gegen den Tabellenvorletzten VfR Fehlheim 1929 hofft TG-Kapitän Tom Heiße auf ein versöhnliches Ende der Vorrunde: „Wir haben schon das Ziel, die Hinrunde mit einem Sieg abzuschließen und wollen, dass die zwei Punkte am Wochenende in Neuss bleiben.“ Damit das klappt, soll Jochen Lang am Samstag wieder das Team verstärken. Er war in der vergangenen Woche gegen Waldniel nicht dabei. Dazu ist der Einsatz von Tom Heiße, Julian Röttgen und Markus Knoben geplant, Mark Rode wird voraussichtlich pausieren.