Eishockey, Regionalliga Ice Aliens gegen Bergisch Gladbach und in Lauterbach

Ratingen · Am Freitagabend empfangen die Ratinger Ice Aliens die Realstars aus Bergisch Gladbach in der Eishockey-Regionalliga, am Sonntag steht die weiteste Auswärtsfahrt an, die gleichzeitig eine Reise in die eigene Historie ist.

24.11.2022, 18:30 Uhr

Zwei Spiele hat Trainer Frank Gentges am Wochenende mit den Ratinger Ice Aliens. Foto: Achim Blazy (abz)

Am kommenden Wochenende steht ein Doppelspieltag für die Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga auf dem Plan. Der erste seit Wochen, nachdem der letzte durch die Absage des TuS Wiehl nicht stattfinden konnte. Nach der Niederlage gegen die Neuwieder Bären haben sich die Ice Aliens einmal geschüttelt und gehen die nächsten Aufgaben konzentriert an. Zunächst sind die Realstars am Freitag zu Gast am Sandbach. Der Tabellenletzte aus Bergisch Gladbach ließ bei seinem letzten Spiel gegen Dortmund mit einem 4:3-Sieg aufhorchen und zeigte damit, dass sich das Team noch nicht aufgegeben hat. Der Abstand zu den Play-off-Plätzen beträgt nur fünf Punkte, die Realstars sind damit noch im Rennen. Der Sonntag bringt den Ice Aliens die längste Auswärtsfahrt der Saison ins hessische Lauterbach. Die älteren Fans mögen sich erinnern, dass das erste Heimspiel der Ice Aliens am 21. September 1997 gegen genau diesen Gegner stattfand. Damals kamen die Luchse als der VERC Lauterbach und Anwärter auf die Meisterschaft an den Sandbach. Die Partie endete 12:4 für die Ice Aliens, am Ende landete der VERC im Mittelfeld der Tabelle. Die Aktualität sieht anders aus. Die Luchse haben bisher eine durchwachsene Saison gespielt. Nach zwei Siegen zum Auftakt folgten zwei Niederlagen, zuletzt steht ein 6:2-Sieg gegen den Neusser EV. Mit 13 Punkten stehen die Luchse auf Platz drei, punktgleich mit Wiehl. Das gesamt Verfolgerfeld steht dicht beisammen, es ist davon auszugehen, dass die Luchse sich etwas absetzen wollen.

(RP/ame)