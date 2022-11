Schwimmen Medaillenflut an der Ostseeküste

Durch die intensive und auf den Punkt perfekte Vorbereitung in der Dormagener Römertherme gelang ihnen stolze 14 Mal der Sprung auf das Siegerpodest. Birgit Reichelt überraschte in der Altersklasse (AK) 55 sich und ihre Gegnerinnen mit der Goldmedaille über ihre Paradestrecke 100 Meter Rücken in einer starken Zeit von 1:18,36 Minute. Für Jens Keil (AK 55) war Rang eins über 200 Meter Lagen in 2:26,87 Minuten das Highlight seines Wettkampfs. Mit herausragenden Einzelergebnissen auf allen 100-Meter-Strecken und den 200 Metern Lagen belegte er den zweiten Platz in dieser Sonderwertung. Auch gab es mit den Frauen aus Uerdingen und Wuppertal in der Staffel der SG Bayer Gold über 4x50 Meter Lagen und 4x50 Meter Freistil.