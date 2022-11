Fußball-Landesliga Kellerduell in Kapellen

In Kapellen trifft die SGU auf ein Team im Aufwind. Zwar gab es in der Liga vor der Pause eine 0:1-Niederlage in Rath, „doch waren wir da die bessere Mannschaft und hätten eigentlich 4:1 gewinnen müssen“, findet Feldberg immer noch. Auch das 7:0 im Kreispokal über den A-Kreisligisten VfR Büttgen traf seinen Geschmack: „Das war das erste Mal, seit ich hier Trainer bin, dass wir einen Kreisligisten so überzeugend geschlagen haben.“ Bis auf Simon Sasse und Manu Ioanndis immerhin wieder in Bestbesetzung ist sein Plan klar: „Wir haben jetzt bis zur Winterpause drei Endspiele vor uns, davon müssen wir zwei gewinnen.“