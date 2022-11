Eishockey NEV ist gegen die Wiehler Penguins heiß auf den Sieg

Doch hat der Coach nach den Niederlagen des vergangenen Wochenendes in Dortmund (4:6) und Lauterbach (2:6) und vor den Partien am Freitag (20 Uhr) im heimischen Südpark gegen den TuS Wiehl und am Sonntag (19 Uhr) beim Titelkandidaten EHC „Die Bären" Neuwied auch noch ein anderes Defizit ausgemacht: „Es ist uns zuletzt auch nicht immer gelungen, auf dem Eis das umzusetzen, was wir uns im Training und vor den Spielen vorgenommen hatten.“ Aber vor allem die über weite Strecken gute Leistung in Lauterbach stimmt ihn optimistisch, „dass wir auch wieder Spiele gewinnen werden, wenn wir daran anknüpfen können und mit der gleichen Einstellung antreten.“