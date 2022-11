Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens siegen zu null in Dortmund

Aliens-Torwart Lukas Schaffrath kassierte zum zweiten Mal in dieser Saison der Eishockey-Regionalliga keinen Treffer. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens taten sich bei den Eisadlern Dortmund wie erwartet schwer, doch am Ende feiert der Tabellenführer der Eishockey-Regionalliga beim 2:0 einen Arbeitssieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einem hart umkämpften Match, in dem die Torhüter auf beiden Seiten wesentlichen Anteil an dem knappen Ergebnis hatten, gewannen die Ratinger Ice Aliens bei den Eisadlern Dortmund in der Eishockey-Regionalliga mit 2:0 und bescherten ihrem Goalie Lukas Schaffrath damit den zweiten Shutout der Saison.

Die Partie ging für die Ice Aliens ganz vielversprechend los, sie wollten das Heft in die Hand nehmen. Es wurde aber schnell klar, dass die Gastgeber an der Strobelallee eine ganz andere Idee hatten. Mit frühem Pressing und Distanzschüssen übernahmen sie die Initiative und ließen den Gästen wenige Chancen für einen geordneten Spielaufbau. So entwickelte sich das Match zunächst so, wie Ratingens Coach Frank Gentges es erwartet hatte, wie er später bestätigte: „Die Dortmunder waren der erwartet schwere Gegner. Ihr Sieg im Heimspiel gegen Neuwied sollte uns eine Warnung sein. Aber auch gegen uns war Dortmund im ersten Drittel überlegen.“

Mit Glück und Geschick verteidigten die Ice Aliens die Angriffsbemühungen, sodass das erste Drittel 0:0 endete. In der Pause stellte Gentges sein Team noch einmal neu ein, und das zeigte Wirkung. Nach und nach erspielten sich die Gäste mehr Spielanteile und Torchancen. Den ersten Treffer des Abends erzielte Max Bleyer in der 31. Minute, nachdem ihm Malte Hodi und Dennis Fischbuch aufgelegt hatten. Dieses Tor war noch keine Vorentscheidung, denn die Eisadler ließen in ihren Bemühungen nicht nach. Doch die Ice Aliens kombinierten nun besser und kamen dadurch zu Chancen, schnürten die Dortmunder teilweise in deren Drittel ein.

Der letzte Abschnitt stellte sich nahezu unverändert dar. Beide Mannschaften kamen zu Chancen, die aber nichts Zählbares auf die Uhr brachten. Erst in der 59. Minute nutzte Benjamin Hanke seine Chance und brachte den Puck durch die Schoner von Torhüter Marvin Nickel in die Maschen. „Im zweiten und dritten Drittel waren wir die bessere Mannschaft. Die Torhüter auf beiden Seiten waren sehr stark. Schlussendlich war es für uns ein hart erkämpfter und verdienter Arbeitssieg“, fasste Gentges zusammen. Dagegen bedauerte sein Gegenüber Kevin Thau die Abschlussschwäche seiner Mannschaft, die im zweiten Spiel in Folge kein Tor erzielte.

Durch die Spielabsage der Wiehl Penguins hatten die Ice Aliens am Sonntag frei. Die Partie ist vom Verband neu angesetzt worden und findet am 29. Januar um 18 Uhr in Ratingen statt.

(RP/ame)