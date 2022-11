Handball Spiel des NHV in Weiden fällt aus

Da ihre Spiel- und Trainingsstätte im Hammfeld wegen Bodenschäden schon wieder seit mehr als einer Woche gesperrt ist, hatten sich die Handballer des Regionalligisten Neusser HV darauf eingestellt, nur höchst unzureichend vorbereitet zum Spiel am Samstag beim HC Weiden anzutreten. Doch weil der Kontrahent aus Würselen mittlerweile sechs an Corona erkrankte Akteure beklagt, ist die Partie mit Billigung des NHV auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wie es mit der Hammfeldhalle weitergeht, könnte sich am Freitag in einem verwaltungsinternen Abstimmungsgespräch beim Rhein-Kreis Neuss entscheiden.