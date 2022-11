Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens mit Personalsorgen am seltenen Doppelspieltag

Trainer Frank Gentges fehlen am Wochenende mindestens acht Spieler der Ratinger Ice Aliens. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens spielen am Freitag bei den Eisadlern Dortmund und empfangen am Sonntag den TuS Wiehl – es ist erst ihr zweiter Doppelspieltag in dieser Saison. Und dabei fehlen ihnen acht Akteure.

Nachdem es im gesamten Monat Oktober kein Wochenende mit zwei Spielen für die Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga gegeben hatte, steht nun mal wieder ein Doppelspieltag auf dem Programm – erst der zweite in dieser Saison: Am Freitagabend geht es ab 20 Uhr bei den Eisadlern Dortmund los, am Sonntag (18 Uhr) kommt der TuS Wiehl an den Sandbach. Während es das erste Duell dieser Saison mit Dortmund ist, ist es am Sonntag bereits das dritte mit dem TuS: Zum Auftakt hatten die Ratinger daheim einen 12:0-Kantersieg gefeiert, in Wiehl war es rund drei Wochen später beim 6:3-Erfolg knapper.

Für Aliens-Cheftrainer Frank Gentges sind es in Anbetracht der angespannten Personalsituation zwei sehr schwere Aufgaben. Gleich acht Spieler mussten ihm aus unterschiedlichen Gründen absagen. „Da müssen einige Spieler deutlich zulegen, um das zu kompensieren."

Die Eisadler Dortmund hatten einen guten Saisonstart und überraschten mit einem Sieg über die „Bären“ des EHC Neuwied. Danach kamen sie etwas aus der Spur und verloren die nachfolgenden Spiele. Vom dritten stürzten sie auf den vorletzten Tabellenplatz. Da das gesamte Feld jedoch recht ausgeglichen ist, halten sie dennoch den Kontakt zum oberen Mittelfeld.

Anders der Gegner am Sonntag, die Wiehl Penguins. Der Saisonauftakt, den die Ice Aliens mit 12:0 für sich entscheiden konnten, ist sicherlich kein Maßstab mehr, wissen, die Aliens, denn die Begegnung in Wiehl war viel ausgeglichener, auch wenn die Ratinger wieder drei Punkte für sich einsammelten. Mittlerweile haben sich die Penguins auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben und zuletzt die Dortmunder Eisadler auf deren Eis mit 3:0 besiegt.

Dennoch: Die Aliens haben in dieser Saison noch gar nicht in der regulären Spielzeit verloren und nur am zweiten Spieltag bei der 2:3-Niederlage in Neuwied Punkte abgegeben. Als Tabellenführer haben die Ratinger inzwischen 19 Punkte beisammen und das mit einem Spiel weniger als die beiden Verfolger Neuwied (18 Zähler) und Wiehl (10), die jeweils acht Partien absolviert haben. Dortmund hat aus sieben Spielen ebenso viele Punkte geholt, sodass die Ice Aliens am Freitag klarer Favorit sind. Bleibt nur die Frage, wie sie die angespannte Personalsituation angehen.

(RP/ame)