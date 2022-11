Deutsche Meisterschaften Carolyn Schäfer boxt sich bei DM zur Vizemeisterschaft

Im Halbfinale gegen Hanna Busse (Landesverband Sachsen) trumpfte die Neusserin dann aber voll auf. Schuster: „Bereits in der Eröffnungsrunde feuerte sie ein wahres Feuerwerk an Kopf- und Körpertreffern ab.“ Der Ringrichter zählte die Sächsin zweimal an, die boxerische Überlegenheit Schäfers war indes so groß, dass er Kampf schon in Runde eins abbrach. Im Finale wartete Charlotte Rötten. Und wieder zeigte Schäfer, von ihrem Trainer Kai Burchardt taktisch klug eingestellt, viel Herz und Geschick. Nach drei starken Runden erklärten die fünf Punktrichter zwar Rötten abermals zur Siegerin. „Viele am Ring sitzende Boxexperten sahen jedoch Schäfer vorne“, sagte Schuster. „Ihr Trainer und die Funktionäre des Landesverband NRW waren voll des Lobes.“ -sit