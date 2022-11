Turnen „Kaarster Spatzen“ legen bärig starken Einstieg hin

In der Altersklasse 9 gewann Amber Essayafi Gold und in der AK 10 schaffte es Eva Breuer auf Rang vier. In der AK 11 freute sich Jule Brendjes über Silber, in der Altersklasse 12 turnten sich Friederike Adameck (9.) und Diana Ager (10.) unter die Top 10. In der Altersklasse 13 enterte Nisa Örtülü als Dritte ebenfalls das Siegerpodest, ihre Teamkameradin Romy Schurse wurde Fünfte. Bei den ältesten Turnerinnen (AK 14) gewann Josephine Eilers Gold.