Eishockey, Regionalliga : Dezimierte Ice Aliens unterliegen klar in Neuwied

Ratingen Die Abgänge und krankheitsbedingten Ausfälle, insbesondere in der Defensive, können die Ratinger Ice Aliens beim EHC Neuwied nicht kompensieren: Sie verlieren das Topspiel der Eishockey-Regionalliga mit 1:5.

Für die Ratinger Ice Aliens war am Sonntagabend in der Eishockey-Regionalliga beim EHC Neuwied nichts zu holen: Mit einem klaren 5:1 Sieg schoben sich die „Bären“ bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heran. Was Alines-Coach Frank Gentges schon mehrfach angeführt hat, bestätigte sich in diesem Spiel: „Wenn wir Neuwied schlagen wollen, dann muss bei uns alles stimmen.“ Dies war am Sonntagabend nicht der Fall, denn die Abgänge und krankheitsbedingten Ausfälle in der Defensive machten sich stark bemerkbar. Zusätzlich liefen die „Bären“ mit breiter Brust auf, hatten sie doch bereits am Freitag und am Samstag ihre Spiele im Inter-Regio-Cup gewonnen.