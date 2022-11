Eishockey-Regionalliga West : Herbe Niederlage für den NEV in Ratingen

Die Neusser Abwehr bekam die Ratinger Stürmer kaum in Griff. Foto: Karsten Freiberg

Neuss Der Spielbeginn in Ratingen geriet zum Spiegelbild der Partie gegen die Aliens in Neuss. Schon nach drei Spielminuten stand es 2:0 für die Gastgeber. Endstand: 8:1.

(cst) Der Neusser EV verliert in der Eishockey-Regionalliga West deutlich mit 1:8 (0:4, 0:3, 1:1) beim Spitzenreiter Ratinger Ice Aliens. Wie bereits im Heimspiel vor drei Wochen gerieten die Quirinusstädter gegen die Ratinger früh ins Hintertreffen. Schon nach drei Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber. Bis zur zwölften Minute landete der Puck noch zwei weitere Male im Netz der Neusser, so dass es nach dem ersten Drittel mit 0:4 in die Pause ging und die Partie eigentlich schon entschieden war.

Die Ice Aliens behielten auch im zweiten Spielabschnitt die Oberhand und erhöhten erneut nach nicht einmal drei Minuten auf 6:0. Der NEV hatte der stark aufgelegten Offensive der Ratinger kaum etwas entgegenzusetzen und ging schließlich mit einem Zwischenstand von 0:7 in die zweite Pause. Besonders Stürmer Dennis Fischbuch bekamen die Neusser überhaupt nicht in den Griff. Er steuerte mit drei Toren und einem Assist maßgeblich zum Kantersieg der Ratinger bei. Das letzte Drittel verlief insgesamt ausgeglichener. Während die Ratinger Ice Aliens das Spieltempo drosselten und die klare Führung verwalteten, versuchten die Neusser etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Trotzdem schraubten die Ratinger durch Maik Klingsporns 8:0 in der 44. Spielminute das Ergebnis weiter in die Höhe. Schließlich gelang dem Neusser EV mit dem 1:8 durch Frank Buchwald kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer.

Somit setzte es nach dem 1:2 beim TuS Wiehl die zweite Niederlage in Folge. Die Neusser stehen derzeit mit neun Punkten aus sieben Spielen auf Tabellenplatz vier, die Aliens festigten mit dem Sieg ihre Tabellenführung.