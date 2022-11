Eishockey : Auswärtsdoppelpack für den NEV in der Regionalliga West

Wiederholung erwünscht: Dem Neusser EV um Lukas Siebenmorgen (l.) und Nils Nemec (r.) gelang beim 5:1-Hinspielsieg gegen Lauterbach eine Überraschung. Foto: NEV

Neuss Bei den Tabellennachbarn aus Dortmund und Lauterbach geht es für den Neusser EV um wichtige Punkte im eng gestaffelten Mittelfeld der Tabelle.

(cst) Nach dem spielfreien Wochenende kommen nun zwei richtungweisende Auswärtsspiele innerhalb von 46 Stunden auf den Neusser EV in der Eishockey-Regionalliga zu: Zuerst geht es am Freitag zu den Eisadlern Dortmund, erstes Bully im Eissportzentrum an der Strobelallee ist um 20 Uhr. Der Einsatz von Torhüter Patrick Fücker sowie von Verteidiger Frank Buchwald ist krankheitsbedingt noch fraglich. Berk Karota stieg nach sechswöchiger Verletzungspause wieder ins Aufbautrainig ein. „Für Berk kommt der Einsatz am Wochenende wahrscheinlich noch zu früh, wahrscheinlicher ist die rechtzeitige Genesung der beiden Erkrankten“, sagt NEV-Trainer Sebastian Geisler. In Dortmund gilt es für die Quirinusstädter, die zuletzt erlittene 1:8-Niederlage gegen die Ratinger Ice Aliens auszubügeln und im engen Mittelfeld weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben.

Wiedergutmachung betreiben wollen auch die Eisadler aus Dortmund. Zuletzt mussten sie vier Niederlagen am Stück hinnehmen und blieben in den vergangenen beiden Partien sogar ohne eigenen Treffer. Dadurch sind die Westfalen auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, dennoch verkauften sie sich im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Ratingen teuer und unterlagen mit 0:2, wobei die Ice Aliens erst in der 59. Minute das Spiel endgültig entscheiden konnten. Gegen Neuss will die Mannschaft von Trainer Kevin Thau nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, helfen soll dabei auch der oberligaerfahrene Neuzugang Luca Schöpf.

Dieses Motto verfolgt auch der Gegner am Sonntag, die Lauterbach Luchse. Am vorangegangenen Spieltag kassierten die Hessen nach früher 4:1-Führung bei Schlusslicht ESV Bergisch Gladbach noch eine schmerzhafte 4:5-Niederlage in der Verlängerung – die zweite in Folge. Luchse-Coach Dennis Maschke formulierte im Vorfeld des Aufeinandertreffens ein klares Ziel: „Das Spiel müssen wir gewinnen, da gibt es keine zwei Meinungen.“ Spielbeginn ist in der Eissport-Arena Lauterbach um 18 Uhr.