Karate Shirai aus Dormagen im Aufwind

„Nur in fairen Wettkämpfen kann der Sportler positive Erfahrungen mitnehmen. Diese Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein, den Charakter und einen sicheren Umgang mit Konflikten im Alltag“, so Thomas Beu, Cheftrainer und Vorstandsmitglied in Personalunion. Der Alltag war sowohl für den Verein als auch für die Kinder in den vergangenen zweieinhalb Jahren alles andere als einfach. Weil während der Hochphase der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns die Mitgliedsbeiträge ausblieben, hätte der Shirai fast nicht überlebt. Die Situation hat sich inzwischen aber verbessert, im Bereich der Vier- bis Neunjährigen konnte der Verein wieder Mitglieder gewinnen, weitere Anfragen sind da. „Problematisch ist allerdings die hohe Fluktuation bei den Kindern. Der Zulauf ist insgesamt gut, aber er ist nicht nachhaltig. Oft ist das Interesse für Fußball oder Schwimmen später größer als für den Randsport Karate“, bilanziert Thomas Beu.