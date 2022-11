Hockey-Bundesliga HTC muss als Team zusammenwachsen

Am Tag darauf ging auch das Spiel beim dem HTC freundschaftlich verbundenen Zweitligisten DHC Hannover mit 5:6 verloren. Diesmal jedoch zeigte sich der Coach mit der Vorstellung seiner Truppe grundsätzlich einverstanden. „Das war ein gutes Spiel von uns. Wir haben zweimal die Latte und dreimal den Pfosten getroffen, der Ball wollte einfach nicht rein.“ Dass auch der letzte Vergleich in Hannover gegen den DSD Düsseldorf mit einer Niederlage endete (3:6), grämte ihn nicht wirklich. Zum einen wollte er gegen den Ligarivalen, am Sonntag in der Meisterschaft zu Gast in der Stadionhalle, nicht alle Karten aufdecken, zum anderen wechselte er munter durch. „Ich wollte noch mal gucken, wer passt zu wem, welcher Block passt am besten zusammen. Darum war mir das Ergebnis fast schon egal.“