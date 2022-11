Nachwuchs-Basketball Topspiel in der U18-Bundesliga für die Tigers

Die wohl bekannteste Spielerin im Team von Coach Björn Grönheit ist Johanna Bielefeld. Die auch bei den Damen von Citybasket Recklinghausen in der Regionalliga eingesetzte Aufbauspielerin hatte Deutschland im Sommer mit der 3×3-Nationalmannschaft beim Europe Cup der U17 in Athen vertreten. Dort scheiterte sie mit ihren Teamkolleginnen im Viertelfinale an Europameister Spanien (11:20). In der Nachwuchs-Bundesliga schlugen die Metropol Girls zuletzt die Talents Bonn/Rhöndorf mit 61:49. Johanna Bielefeld war mit zwölf Punkten, sieben Rebounds und vier Assists am Sieg beteiligt. Mit zweistellig Werten tauchten auf dem Spielberichtsbogen auch Antonia Köller (12) und Maite Batur (11) auf.