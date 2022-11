Bezirksliga Bloß nicht in Panik ausbrechen

Bezirksliga, Gruppe 3, SC Teutonia Kleinenbroich (15.) – SSV Grefrath (12.). Den Teutonen bereiten Verletzungssorgen starke Bauchschmerzen. „Aus unserem 19-Mann-Kader sind aktuell acht Spieler fit, weshalb wir erneut auf unsere A-Jugend und die Reserve zurückgreifen müssen“, sagt SC-Coach Peter Vieten. Der Landesliga-Absteiger wartet seit bereits vier Spielen auf einen Punktgewinn. Der SSV Grefrath ist derweil in einer deutlich besseren Verfassung. Aus den letzten fünf Begegnungen sprangen neun der insgesamt 13 Zähler heraus. „Der SSV hat zurzeit einen kleinen Lauf. Top-Stürmer Michael Funken ist nach einer Verletzung auch wieder dabei“, so Vieten. Funken traf in seinem bislang einzigen Saisonspiel gleich vier Mal. Die zweitschwächste Defensive der Liga wird es am Freitag (Anstoß um 20 Uhr) nicht einfach haben, den 33-Jährigen in Schach zu halten.