Blühbild in Neuss 20.000 Blumenzwiebeln für die Landesgartenschau 2026

Der Verein „Grünes Herz“, dessen Credo „Nachhaltig im Heimat- und Naturkreislauf“ ist, möchte bei all seinen Projekten, inklusive der Pflanzaktion, vor allem die Interaktion und Bürgerbeteiligung in den Fokus stellen. Die Einladung richtet sich daher an alle interessierten Neusser, die beim Aufblühen des Bürgerparks mitwirken möchten. Wer also selbst einmal den Spaten für die Landesgartenschau schwingen möchte, hat am Samstag, 3. Dezember, ab 13 Uhr auf der Wiese der alten Rennbahn erstmals Gelegenheit dazu. Selbst mitgebrachte Schaufeln sind willkommen, jedoch keine Pflicht. Es werden warme Getränke serviert.