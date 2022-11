Ringer-Bundesliga Langer Atem im Aufstiegskampf

Die Saison in der 2. Ringer-Bundesliga biegt so ganz allmählich auf die Zielgerade ein – und wer jetzt noch ambitionierte Ziele verfolgt, benötigt einen langen Atem. Den haben nicht alle Klubs. Fatih Cinar, Sportlicher Leiter des Nord-Tabellenführers KSK Konkordia Neuss, reicht zur Problembeschreibung ein Satz: „Ohne Moos nix los!“ Das gilt selbst für ehemalige Riesen wie den Rekordmeister VfK Schifferstadt, der seine Mannschaft in der Süd-Staffel mitten in der Saison aus dem Ligabetrieb zurückgezogen hat.