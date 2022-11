Nur acht Tore in zwölf Spielen Der Angriff ist das Sorgenkind der SGE Bedburg-Hau

Schließlich gab es einen entscheidenden Grund dafür, dass der Landesligist in den zweiten 45 Minuten kein gleichwertiger Konkurrent mehr sein konnte. „Wir waren zuletzt personell arg gebeutelt“, sagt Kaul. Teilweise waren nur acht oder neun Spieler beim Training, was es erschwert, ein Team in Form zu halten und taktische Details einzustudieren. Bezeichnend ist, dass in Marvin Kresimon und Martin Tekaat nur zwei Akteure in den bisherigen zwölf Partien immer dabei waren.