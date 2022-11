Handball-Landesliga SVN setzt gegen den TV Vorst auf Sieg

Ich sage einfach mal, wir holen zwei Punkte“, erklärt Hermann Casper, Trainer des SV Neukirchen vor der Partie gegen den TV Vorst in der Gruppe 1. „Davon bin ich fest überzeugt. Das Pokalspiel gegen Borken hat uns trotz der Niederlage richtig gut getan und unsere ansteigende Form in den letzten Wochen bestätigt. Die Jungs sind gut drauf, die Stimmung in der Mannschaft ist wirklich toll.“ Allerdings muss er neben den Langzeitverletzten Vincent Lenz und Johannes Toschiki wohl auch noch auf Stephan von Zabiensky wegen einer Zehenblessur verzichten.