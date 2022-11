Fußball-Landesliga VfB 03 II siegt im Test gegen FSV Vohwinkel

Nach der 0:4-Niederlage vor knapp zwei Wochen beim Spitzenreiter FC Büderich stand dem VfB Hilden 03 II eine dreiwöchige Pause ins Haus. Am Totensonntag ruhte der Spielbetrieb und am kommenden Wochenende steht in der Landesliga, Gruppe 1, zwar der letzte Hinrunden-Spieltag im Terminkalender, gleichwohl ohne die Hildener, die in der 13er-Gruppe turnusgemäß spielfrei bleiben.