Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Die Bank des SV Sevelen ist eine Bank

Denn dem Kind des Ruhrgebiets gefällt es, wie die Dinge am Niederrhein beim SV Sevelen angegangen werden. Dazu gehört, dass der Aufstieg in die Bezirksliga kein Muss für das Team ist. Micky Foehde setzt ohnehin andere Maßstäbe an seine Arbeit. „Ich möchte, junge Spieler besser machen, Akteure aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft einbauen. Wenn mir das gelingt, dann habe ich Erfolg gehabt“, sagt er. Und ein Aufstieg in die Bezirksliga wäre wahrscheinlich ohnehin die logische Folge daraus.