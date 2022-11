Wichtiger Sieg gegen VfB Bottrop Pedro Cejas überragt beim Erfolg der SV Hönnepel-Niedermörmter

Beide Mannschaften taten sich vor allem in Durchgang eins schwer. Der ohnehin schon schlechte Platz des Gastgebers hatte noch mehr an Qualität verloren, da unmittelbar vor der Partie ein Jugendspiel stattgefunden hatte. Doch beide Teams nahmen den Kampf an. Spielerisch offenbarten sie aber etliche Schwächen, weshalb große Torgelegenheiten rar blieben.