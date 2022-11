Handball-Landesliga : TV Schwafheim: Achter Sieg im achten Spiel

Niederrhein Der Handball-Landesligist glänzt gegen Bottrop. Der TuS Xanten unterliegt derweil im Kellerduell.

Selbst das Fehlen von Abwehrchef Christian Rosky machte sich in den ersten 30 Minuten nicht bemerkbar. Fünf Gegentore in einer Halbzeit gegen ein Team, das sich auf die Jacke geschrieben hat, in oberster Tabellenregion mitzumischen, sagt alles. Bemerkenswert ist die lange Liste der Torschützen. Neben der guten Abwehrarbeit legten die Gäste ein enormes Tempo vor und spielten ihre Abläufe bis zum Ende aus. „Beachtlich auch die Leistung von Toran Knapinski in den letzten Wochen, der bei seinen Siebenmetern noch nicht einen Fehlwurf zu verzeichnen hatte“, sagte Wiedemann.