Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau verliert 0:2, Falko Kersten sieht Rote Karte

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul enttäuscht bei der Niederlage gegen den PSV Wesel in der zweiten Halbzeit und unterliegt deshalb verdient.

Eigentlich wollte die SGE Bedburg-Hau in den beiden Spielen bei der SV Hönnepel-Niedermörmter (0:3) und gegen den PSV Wesel wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. „Wir haben jetzt in diesen wichtigen Partien keinen Zähler geholt und müssen uns auf jeden Fall erheblich steigern. Ich hoffe dabei, dass einige verletzte Spieler in der kommenden Woche wieder in den Kader zurückkehren“, so Kaul.