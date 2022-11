LVR-Klinik in Bedburg-Hau : „ZeitenWände“-Ausstellung in der LVR-Klinik

Bedburg-Hau „ZeitenWände“ heißt die Ausstellung mit 40 Fotografien von Alfred Derks in der LVR-Klinik-Bedburg-Hau. Sie erzählen auch vom Wandel in Bedburg-Hau.

(mgr) Lauter bunte Hände haben sich an der Wand „verewigt“. Eine neben der anderen. Darunter sind Namen geschrieben. Es ist ein Foto aus dem Treppenhaus eines der Häuser auf dem LVR-Klinikgelände in Bedburg-Hau . Auf einer anderen Wand prangt ein großer Fisch , dessen Schuppen bunt schillern und der freundlich gen Fenster schaut, begleitet von einigen kleineren Fische. An einer anderen Wand ist es ein leuchtend-gelbes Kamel, das die Tür ziert, umgeben von Palmen und wiederum schönen bunten Fischen.

Das ist die eine Seite der Psychiatrie in der LVR-KLinik, die der Bedburg-Hauer Fotograf Alfred Derks festgehalten hat. Die andere: Angerostete Gittertüren, die offen stehen, schwere Eichentüren, dunkelbraun, ebenfalls wie für Zellen geöffnet zum Flur. Und einer seiner Blicke führt in einen überwucherten Innenhof wie der des ehemaligen Verwahrhauses. Ein einsames Fußballtor fristet hier sein Dasein. Stacheldraht krönt darüber die hohe Betonwand.

„ZeitenWände“ - mit einem Klick die Zeit festgehalten, beschreibt Derks seine Bilder. Denn es ist eine Zeit der Änderungen, die sich hier zeigt: die Klinik wird anders, als sie war, die Häuser werden teils nicht mehr genutzt, teils werden komplett neue Kliniken gebaut. Eine Zeitenwende findet statt in der LVR-Klinik, die man auch an den von Derks in den vergangenen zwei Jahren fotografierten Klinikwänden, -mauern in Gebäuden oder Zimmern ablesen kann.