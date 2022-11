Fußball-Bezirksliga Tabellennachbarn liegen voll im Soll

Den besseren Start erwischten zunächst die Gäste aus Kleve. In der achten Minute verlängerte Simon Schoofs einen Einwurf per Kopf auf Hogir Adar, der den Ball am kurzen Pfosten über die Linie drückte. Die DJK musste sich jedoch nur kurz schütteln. Vier Minuten später stellte Alexander Swaghoven nach Vorarbeit von Marc Brouwers auf 1:1. Jan van de Meer (32.) und Swaghoven (35.) sorgten mit ihren Treffern in der Folge gar für eine 3:1-Pausenführung.