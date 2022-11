Fußball-Landesliga Igor Puschenkow lässt Sportfreunde ganz spät jubeln

In einer offenen Schlussphase hatten die Broekhuysener wieder einige Möglichkeiten und am Ende das nötige Glück auf ihrer Seite. Das Spiel hätte auch in die andere Richtung laufen können – darüber war sich Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke im Klaren. „Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt und auch in kritischen Situationen die Ruhe behalten. Das war am Ende der Schlüssel zu diesem wichtigen Erfolg“, sagte er.