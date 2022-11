Erste Pleite für Fortuna Dilkrath Sportfreunde Neuwerk besiegen den Herbstmeister im Topspiel

Dilkraths Trainer Wiegers, der nicht mit Topbesetzung antreten konnte, ordnete die erste Pleite der Saison ein. „Wir haben uns teuer verkauft, der Sieg Neuwerks geht aber in Ordnung“. Den Platzverweis vor der Pause sah er nicht als so hinderlich an: „Wir hatten auch in Unterzahl einige Chancen.“