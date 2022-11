Fußball-Regionalliga Kämpferherz glaubt an den Klassenerhalt

Der SV Straelen hat die Hinrunde in der Fußball-Regionalliga mit gerade einmal acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz beendet. Zum Auftakt der Rückserie empfängt die Mannschaft am Samstag zur gewohnten Zeit um 14 Uhr die U 23-Auswahl des Bundesligisten Schalke 04 an der Römerstraße. Die Jungs aus der Schalker Knappenschmiede mussten noch einmal am Mittwoch zum Nachholspiel gegen Preußen Münster ran und verloren im heimischen Parkstadion gegen den Tabellenführer mit 1:3. Dabei konnte Schalkes Trainer Jakob Fimpel auf einige Spieler aus dem erweiterten Kader des Bundesligisten zurückgreifen. So war unter anderen Sidi Sané, der jüngere Bruder von Nationalspieler Leroy Sané, mit von der Partie. Trotz der Niederlage haben die Königsblauen die beste Hinrunde seit Jahren absolviert und sich mittlerweile im oberen Tabellendrittel fest eingenistet. So lässt sich die Favoritenrolle mit gutem Gewissen den Gästen aus dem Ruhrpott zuschreiben.