Fußball-Landesliga Sportfreunde Broekhuysen planen den Sprung aus der Abstiegszone

Vor der letzten Hinrundenpartie gegen die DJK Lowick, das am Sonntag um 14.30 Uhr auf der heimischen Sportanlage „Op den Bökel“ angepfiffen wird, hat Spielertrainer Sebastian Clarke das Ziel klar umrissen. „Wir wollen auf alle Fälle nachlegen, um nach der ersten Saisonhälfte über dem Strich zu stehen“, so der Coach der Sportfreunde. Unrealistisch ist diese Zielsetzung in der Tat nicht. Die Gäste aus dem Stadtteil von Bocholt belegen aktuell den achten Tabellenplatz, haben aber nur drei Punkte Vorsprung auf den Gegner. Beflügelt von den jüngsten Erfolgen gepaart mit der Heimstärke haben die Sportfreunde alle Optionen, ihr Ziel erreichen zu können. „Es wird auf alle Fälle ein hartes Stück Arbeit. Aber wir möchten unbedingt die große Chance nutzen, unsere Position im Abstiegskampf zu verbessern“, sagt Sebastian Clarke.