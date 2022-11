Dritte Handball-Liga TV Aldekerk zollt Kräfteverschleiß Tribut

Wie erwartet begegneten sich beide Mannschaften von Beginn an auf Augenhöhe, was sich in einem ausgeglichenen Spielverlauf und einem Halbzeitstand von 13:13 widerspiegelte. Den Torreigen im zweiten Durchgang eröffnete David Hansen, der für die Gentges-Truppe von Spiel zu Spiel in allen Bereichen immer wichtiger wird. Anschließend erzielten die Hausherren innerhalb von gut zwei Minuten vier Treffer und gingen nach 47 Minuten nach einem Doppelschlag von Simon Wolter vorentscheidend mit 25:19 in Führung.