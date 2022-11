Fußball-Regionalliga Der SV Straelen trifft schon wieder nicht

Die Talente aus der Knappenschmiede legten einen Blitzstart hin und hätten in den Anfangsminuten in Führung gehen können, scheiterten jedoch mehrfach an SVS-Schlussmann Julius Paris, der erneut eine tadellose Partie ablieferte. Im weiteren Spielverlauf bekamen die Gastgeber die Partie immer besser in den Griff. Vor rund 650 Zuschauern entwickelte sich eine vom Kampf geprägte Parte, bei der echte Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben.