Dritte Niederlage in Folge SGE Bedburg-Hau fällt auf einen Abstiegsplatz zurück

Die SGE Bedburg-Hau hat in der Fußball-Landesliga bei Fichte Lintfort mit 2:3 (1:2) verloren. Die Mannschaft ist nach der dritten Niederlage in Serie und nur fünf Punkten aus den vergangenen acht Partien auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Unzufrieden war ich mit dem Auftritt meines Teams nicht. Aber unverdient verloren haben wir definitiv auch nicht. Wir müssen jetzt in den zwei Partien vor Weihnachten unbedingt noch punkten und werden dann im neuen Jahr voll angreifen, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, sagte Trainer Sebastian Kaul.