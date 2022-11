Fußball-Regionalliga der Frauen  Jule Dallmann führt den VfR Warbeyen zum Sieg

Der VfR Warbeyen hat sich nach drei Niederlagen in Serie in eindrucksvoller Manier zurückgemeldet. Die Mannschaft gewann in der Fußball-Regionalliga der Frauen ihr Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SGS Essen II mit 4:1 (1:1) und präsentierte sich acht Tage nach dem 10:0 im Pokal gegen Nieder­rheinligist SV Budberg erneut effizient in der Offensive.