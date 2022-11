Düren und Alemannia gastieren beim FC Beeck ist Gastgeber beim brisanten Regionalliga-Derby

Und Johnen obliegt die Orga am Spieltag – so wie das bei ­Beecks Regionalliga-Heimspielen auch stets der Fall war. Etwas verstimmt ist Johnen aber über seinen Dürener Amtskollegen: „Dessen Präsident Wolfgang Spelthahn hatte schon vor zwei Wochen in der Öffentlichkeit davon gesprochen, dass diese Partie wohl in ­Beeck ausgetragen werde. Dabei hatten wir eigentlich Stillschweigen vereinbart, bis die Sache festgezurrt ist. Persönlich hatte ich auch noch gar keinen Kontakt zu ihm – er hat das Gespräch bislang nicht gesucht.“ Laut Johnen rechnet Düren mit bis zu 3500 Zuschauern – was quasi ausverkauft wäre. Zumindest 2000 dürften es aber werden.