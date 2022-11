Trotz dreifacher Profi-Unterstützung Fortunas U23 verliert 1:3 in Wiedenbrück

Das größte Problem: In der Zwischenzeit waren die Ostwestfalen in Führung gegangen. Nach einem Ballverlust von Uchino an der Strafraumkante rannte Phillip Aboagye in Kingsley Marcinek hinein, hob filmreif ab und bekam einen Strafstoß zugesprochen. Offenbar war tatsächlich ein Kontakt vorhanden, aufgrund der Flugeinlage mutete der Pfiff jedoch zweifelhaft an. Hendrik Lohmar störte das nicht; der ehemalige „Zwote“-Akteur trat an und erzielte das 1:0 für Wiedenbrück. Die Michaty-Elf blieb trotzdem das aktivere Team, fand auf dem Regionalliga-unwürdigen Rasen im Jahnstadion aber kaum offensive Lösungen.