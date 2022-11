3:2-Erfolg beim TV Voerde : SV Bedburg-Hau schafft Sprung an die Spitze

Bedburg-Hau/Goch Der Neuling in der Volleyball-Landesliga der Frauen setzt seine Siegesserie fort. Kleverland Volleys verbessern sich in der Herren-Verbandsliga nach Erfolg im Top-Spiel auf Rang zwei.

Die Kleverland Volleys schafften in der Volleyball-Verbandsliga der Herren einen 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:17)-Sieg bei der DJK TuSA 06 Düsseldorf und verdrängten den Gegner vom zweiten Tabellenplatz. Zu Beginn ging es für das Team noch auf und ab. „In ersten Satz war es bei uns eine Achterbahnfahrt im Mini-Format“, sagte Coach Derk Wetzold zum Start seiner im Top-Spiel in Bestbesetzung angetretenen Mannschaft.

Nach den ersten Ballwechseln stand es 3:2 für TuSA, danach ging bei den Volleys nicht mehr viel. Zwangsläufig musste Wetzold sein Team angesichts der unübersehbaren Schwächen in der Annahme bei einem 2:10-Rückstand zu einer Auszeit an die Seitenlinie holen. Es änderte sich danach erst einmal nichts. Bis zum 18:11 war Düsseldorf weiterhin klar vorn, ehe das Spiel der Volleys allmählich an Stabilität und damit an Durchschlagskraft gewann. „Wir haben uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen“, so der Trainer. Bis auf 22:24 kamen die Volleys noch heran, den Satz gewann aber der Gegner.