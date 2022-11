Protest an der Seitenlinie Warum Trainer Stefan Janßen die „One-Love“-Binde trägt

Es war ein sehr gebrauchter Sonntagnachmittag am Klever Bresserberg für den Fußball-Oberligisten VfB Homberg. Früh waren die Schwarz-Gelben gegen den 1. FC Kleve in Führung gegangen und hatten trotzdem mit 1:3 verloren. Die Homberger, im Sommer erst aus der Regionalliga abgestiegen, rutschen unterdessen immer tiefer in den Tabellenkeller.