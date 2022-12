Co-Trainer des 1. FC Kleve Lars van Rens ist mehr als ein Assistent

„Es ist nicht so, dass ich nur das Spiel schaue und nebenherlaufe. Ich werde in alle Prozesse eingebunden, bin die rechte Hand von Umut. Wenn wir die Trainingsgruppen aufteilen, übernehme ich eine. Ich äußere meine Meinung zur Aufstellung und zu möglichen Ein- und Auswechslungen, aber Umut entscheidet natürlich. Außerdem beobachte ich hin und wieder Gegner“, sagt Lars van Rens. Im Sommer 2017 trat der 43-Jährige mit Umut Akpinar beim 1. FC Kleve an. In der ersten Saison schaffte man den Aufstieg in die Oberliga, mittlerweile gehören die Klever fest zur fünfthöchsten deutschen Spielklasse.